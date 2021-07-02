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Лукашенко сообщил о завершении масштабной антитеррористической операции

Фото: aa.com.tr 2 июля 2021, 16:12

Претензии будут предъявлены к самому канцлеру Германии и кое-кому из руководства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, сообщает zakon.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов, - сказал он.

По его словам, претензии будут предъявлены к самому канцлеру Германии и кое-кому из руководства.

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