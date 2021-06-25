Из-за невакцинированных сотрудников стройки в Нур-Султане приостановят

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил, что в случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах могут быть приостановлены, передает официальный сайт акимата города.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию и то, что на объекте работает большое количество людей, настоятельно рекомендовали вакцинироваться (за исключением тех, у кого медицинские отводы). Вакцинация позволит обезопасить как самих работников и их семьи, так и окружающих людей. Прервётся цепочка распространения коронавируса.

В случае, если процент вакцинированных сотрудников будет низким, стройработы на объектах будем вынуждены приостановить. Так как безопасность горожан и города превыше всего, - написал аким столицы.