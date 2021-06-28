В "Рамада Плаза" вновь открыли ковидный стационар

Вакцинация - единственный метод обезопасить себя и окружающих.

С сегодняшнего дня в бывшей гостинице "Рамада Плаза" вновь будут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом на онлайн брифинге сообщил руководитель столичного управления общественного зравоохранения Тимур Муратов, сообщает официальный сайт акимата города.

Тимур Муратов отметил, что в настоящее время в городе вновь отмечается рост заболеваемости КВИ.

На утро 28 июня в инфекционных стационарах 1403 пациентов в инфекционных стационарах, из них с подтвержденным КВИ - 1256 человек, с пневмонией - 147, таким образом, загруженность составляет 70%. Коечная мощность стационаров - 2026 коек, в том числе 2001 инфекционных и 25 карантинных коек. В настоящее время для борьбы с КВИ у нас задействованы 14 стационаров, из них 13 инфекционных, 1 карантинный, - проинформировал глава ведомства.

Он также напомнил, что в прошлом году в столице закрыли перепрофилированный в инфекционный стационар – бывшую гостиницу «Рамада Плаза» - который был задействован как ковидный и после был карантинным стационаром. В настоящее время, учитывая сложившуюся эпидситуацию, его вновь открывают.

Сейчас нам снова приходится там разворачивать инфекционные койки – 500 коек. Так, с сегодняшнего дня Рамада Плаза вновь будет принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Все эти принимаемые меры говорят о том, что количество заболевших коронавирусном растет каждый день. Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать кадровый ресурс. Только в сутки в инфекционные стационары стали поступать порядка 150-200 человек. Из развернутых 2001 инфекционных коек свободными остаются только 598, в том числе 36 реанимационных коек, - отметил Т.Муратов.

Он ещё раз призвал жителей и гостей столицы соблюдать саннормы и вакцинироваться. Поскольку вакцинация - единственный метод обезопасить себя и окружающих.

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