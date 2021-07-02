18 подставных лиц выявили на ЕНТ в этом году

За нарушение правил поведения во время тестирования были удалены 1305 человек.

Как прошло Единое национальное тестирование, рассказали в Министерстве образования и науки, передает корреспондент zakon.kz.

Всего в этом году ЕНТ сдавали 145 288 абитуриентов. Средний балл составил 69,08, в сравнении с прошлым годом он увеличился на пять баллов.

Пороговый балл набрали 88 101 тестируемый, или 60,6%. Пороговый балл не преодолели 57 187 учащихся, или 37,4%. Максимальный балл набрал один тестируемый, - сообщила исполняющая обязанности директора Национального центра тестирования Наужан Дидарбекова.

756 человек не допустили на тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов.

Также во время ЕНТ были зафиксированы подставные лица - всего их 18 человек, в прошлом году таких было семь. За нарушение правил поведения во время самого тестирования были удалены 1305 человек, их результаты аннулированы, - сказала Дидарбекова.

Отметим, в этом году главный школьный экзамен проходил в электронном формате. Кроме того, выпускникам предоставили возможность испытать свою удачу дважды. Подробнее здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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