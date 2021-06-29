Как благоустраивают дворы и общественные пространства в четырех районах столицы

В 2021 году запланировано высадить свыше 1 млн зеленых насаждений.

В 2020 году в Нур-Султане были благоустроены более 150 дворов и 60 общественных пространств (парков, скверов, бульваров), что составляет свыше 76 гектаров. В текущем году будет построено и отремонтировано 150 дворов и 40 общественных пространств. О том, каким образом определяются дворы и места для обустройства общественных пространств, рассказали в районных акиматах, передает официальный сайт акимата столицы.

Благоустройство площадок и дворов производится согласно «Комплексному плану по компактной застройке города Нур-Султан с обеспечением инженерно-транспортной инфраструктуры на 2019 – 2023 годы».

Так, в Байконурском районе благоустроены 9 столичных дворов и одно общественное пространство. Модернизация и реставрация коснулись жилищных массивов «Кирпичный», «Казгородок» и «Өндіріс». По данным отдела благоустройства, дворы для ремонтов выбирались после обращений населения.

После проведения обследования дворовых территорий на предмет дефекта малых архитектурных форм, составляется дефектный акт и после этого дворы в жилых массивах вносятся в список благоустраиваемых дворов. Кроме этого обрабатываются обращения жителей через социальные сети, письменные обращения и через службу «Ikomek109». Во всех дворах улучшены такие параметры, как внешний вид, безопасность и удобство, - сообщил, главный специалист отдела благоустройства акимата района Байконур Рауан Елембаев.

В районе Алматы в 2020 году были проведены ремонтные работы в жилых массивах «Куйгенжар», «Юго-Восток», «Миучирна» и «Достык». В 2021 году будут благоустроены еще 20 дворовых территорий в жилых комплексах «Искандер» и «Сункар». Также в районе ведутся работы по благоустройству общественных пространств.

На сегодняшний день обустроенные детские площадки в жилых массивах имеют популярность среди населения. Детские площадки отличаются безопасностью и многофункциональностью. Новые игровые зоны привлекают и радуют детей современным дизайном и оригинальностью. Обустройство work out площадок и установка тренажеров стимулируют граждан заниматься спортом и поддерживать здоровый образ жизни, - отметили в отделе благоустройства акимата района Алматы.

В минувшем году в районе Сарыарка были благоустроены 40 дворов и 5 общественных пространств. Во дворах установлены 19 детских площадок, построено и отремонтировано 4 футбольных поля, 1 баскетбольное поле. В 2021 году в районе намерены благоустроить 50 дворов и 3 общественных пространств.

Так, в Есильском районе было благоустроено 26 дворов и обустроено 6 общественных пространств. В 2020 году проводилась большая работа по благоустройству и созданию общественных пространств - мест точек притяжения на окраинах. Особое внимание уделялось созданию скверов больших масштабов со спортивными тренажерами, игровыми комплексами. При выборе места основной упор делался на густонаселенность территории, общедоступность.

Нами уделяется особое внимание строительству детских площадок, зон work out и строительству спортивных полей, с искусственным и резиновым покрытием. При разработке и строительстве площадок мы учитываем мнения жителей и общественных организаций, - заявил руководитель отдела благоустройства акимата района Есиль Жаркын Айтжанов.

Ремонтные работы проводились в таких жилых массивах как Пригородный, Уркер, Тельмано. Стоит отметить, что в ж/м «Пригородный» ремонт не делался последние 10 лет.

При проектировании особое внимание уделялось такому формату, чтобы много детей могли одновременно играть. Отдельно устанавливали универсальные площадки, то есть в зимнее время можно играть в хоккей, а в летнее время в футбол. Устанавливались также баскетбольные поля. При проведении работ предусматриваются отдельные зоны для тихого отдыха – пешеходная зона с большим количеством посадочных мест, скамеек, зелёных насаждений, уличного освещения, - добавил Жаркын Айтжанов.

По его словам, при благоустройстве дворов используются сертифицированные малые архитектурные формы, резиновое безопасное покрытие, оберегающее от травм. Все работы велись и ведутся по заблаговременно разработанным проектно-сметным документациям. В благоустройстве принимают участие не только районные акиматы, но и инвесторы. К слову, темпы строительства в текущем году увеличены.

Стоит отметить, что по поручению Главы государства при благоустройстве общественных пространств - парков, скверов, бульваров, садов - особое внимание уделяется озеленению.

Как ранее сообщал аким столицы Алтай Кульгинов, особенностью озеленения в этом году стало то, что кроме дворовых территорий, парков, скверов, бульваров и жилых массивов, приступили к озеленению прилегающих территорий достопримечательностей города.

К примеру, на территории нового Казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева и «Астана Балет» будет зеленый сад, в Триатлон-парке – сиреневый, а возле «Астана Опера» - дубовый. Сейчас по городу везде высаживают саженцы. Я принимаю личное участие в озеленении города. Озеленяем все районы столицы, в том числе жилые массивы, - прокомментировал аким.

В 2021 году запланировали высадить свыше 1 млн. зеленых насаждений – деревья, кустарники, саженцы.

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