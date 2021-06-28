Число заболевших коронавирусом за последнюю неделю увеличилось в два раза в столице

С начала текущего года число заболевших по городу превысило 45 тысяч.

В Нур-Султане в два раза увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией. Причиной тому нарушение карантина и распространение "Индийского штамма". Об этом заявила главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова на онлайн-брифинге на тему "Вакцинация населения в столице", сообщает официальный сайт акимата города.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в столице по COVID-19 остается неблагополучной, город продолжает находится в "красной зоне". С 11 июня наблюдается рост регистрации случаев в столице, за последнюю неделю количество заболевших в сутки увеличилось с 350 до 620, соответственно недельный интенсивный показатель увеличился в 2,8 раза.

Уровень заболеваемости за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей неделей на 65 % (3544 против 2144). Недельный интенсивный показатель заболеваемости составил – 298,2. Репродуктивное число – 1,315, - сообщила Сархат Бейсенова.

С начала текущего года число заболевших по городу превысило 45 тысяч, с начала пандемии зарегистрировано 63 968 случаев (из них 43 866 - симптомных и 20 102-бессимптомных).

Взрослое население остается более подверженными заболеванию CОVІD-19, которые в общей заболеваемости составляют более 79 %. Но при этом удельный вес заболевших с более старших возрастов сместился на возраст от 20 до 39 лет. Это люди, которые являются работающими, передвигающимися, ведущими наиболее активный образ жизни.

Учитывая резкий рост заболеваемости был проведен ПЦР скрининг положительных проб от больных, который предварительно показал в 56 % случаях вероятную мутацию, характерной для "Дельта штамма" называемой "Индийский" штамм, обладающую высокой контагиозностью, с коротким инкубационным периодом и имеющую высокую вероятность госпитализации и летальности, - сказала на брифинге Сархат Бейсенова.

По ее словам, несоблюдение жителями города карантинных мероприятий как в организованных коллективах, так и режима домашнего карантина, а также низкий темп вакцинации населения позволяют активно циркулировать более контагиозному вирусу с вероятной мутацией Индийского штамма на территории города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!