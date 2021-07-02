Журналисты обязаны вакцинироваться - Бекшин

Вы должны тоже работать по 31 постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан.

Работники СМИ обязаны вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Мы постарались изложить в общем, потому что если бы сейчас мы перечислили все объекты телекоммуникаций, это заняло бы отдельную страницу. Я еще раз повторяюсь: все, кто занят обслуживанием населения. Вы как раз встречаетесь. Телеканалы, вы хотите сказать, что вы не обязаны? Нет, вы обязаны. За день вы встречаетесь с большими группами людей, постоянно приходят новые люди. Поэтому вы должны тоже работать по 31 постановлению главного санитарного врача Республики Казахстан, - сказал Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

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Накануне вышло новое постановление главного санврача Казахстана. В нем говорилось о том, что невакцинированным работникам определенных сфер ограничат допуск на работу. Раз в неделю они должны будут сдавать ПЦР-тест.

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