Англия - Украина. Смогут ли украинцы выиграть еще один раз?

Выход Украины в восьмерку сильнейших сборных континента – достаточно большая неожиданность.

На чемпионате Европы сборная Украины выдает сенсацию за сенсацией. Есть ли шансы на чудо и выход в полуфинал? Какие еще сборные выйдут в ½ финала Евро-2020?

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Англия – Украина

4 июля, 01:00

Если появлению Англии в четвертьфинале Евро-2020 вряд ли кто удивился, то выход Украины в восьмерку сильнейших сборных континента – достаточно большая неожиданность. Особенно если вспомнить, что "жовто-блакитные" не без везения зацепились за плей-офф. Путевку подшефным Андрея Шевченко подарила Швеция, которую украинцы сполна "отблагодарили" за это в 1/8 финала решающим голом на компенсированной минуте к дополнительному времени.

Британцы же, похоже, до сих пор действуют в эконом режиме – им хватило всего четырех голов, чтобы пробиться в четвертьфинал. При этом ни у кого не повернется язык сказать, что попали они туда незаслуженно.

Между прочим, эта сборная осталась единственной "сухой" командой на Евро-2020 – мяч в ее ворота еще ни разу не влетал на этом турнире. Для сравнения: их ближайшие соперники пропустили уже шесть раз.

Что касается истории футбольного противостояния Англии и Украины, то они провели между собой семь матчей, в четырех случаях выигрывали британцы, лишь однажды - украинцы, и две последние встречи закончились ничьей.

П1 – 9.40, Х – 4.50, П2 – 1.44.

Линия Евро от Parimatch

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