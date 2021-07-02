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Токаев: Наши олимпийцы с честью выступят на Играх в Токио

Фото: twitter 2 июля 2021, 16:48

Он вручил флаг страны Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву.

Касым-Жомарт Токаев уверен, что олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх, сообщает zakon.kz.

Об этом написал Президент на странице в twitter.

На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене, - говорится в его сообщении.

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