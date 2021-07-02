Токаев: Наши олимпийцы с честью выступят на Играх в Токио

Приложение zakon.kz
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Он вручил флаг страны Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву.
Касым-Жомарт Токаев уверен, что олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх, сообщает zakon.kz.
Об этом написал Президент на странице в twitter.
На встрече с национальной олимпийской сборной вручил флаг Казахстана именитым спортсменам Ольге Рыпаковой и Камшыбеку Кункабаеву. Уверен, наши олимпийцы с честью выступят на предстоящих Играх в Токио и укрепят позиции страны на мировой спортивной арене, - говорится в его сообщении.
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