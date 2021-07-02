Вакцинирован или нет - как будут проверять работников в Алматы

По его словам, если выяснится, что компания не выполняет предписание главного санврача страны, то будут приниматься меры.

Вакцинацию сотрудников определенных сфер будут проверять через отделы кадров. Об этом сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.

Проверками будут заниматься сами госпитальные эпидемиологи, также у нас есть мониторинговые пункты. После 15 июля работа мониторинговых групп будет переформатирована именно на вопросы соблюдения 31 постановления главного санврача нашей страны по вакцинации всех контингентов. Конечно, будут выборочные проверки, - сказал Бекшин на брифинге в региональной службе коммуникаций.

На вопрос, как конкретно будут проверять работников, главный санврач мегаполиса ответил, что мониторинговые группы не будут беспокоить самих сотрудников. Они будут заходить в отдел кадров.

У них есть отдел кадров, там есть список работников, можно пробить по базе. Не нужно обходить, отвлекать от работы. Наши цифровые технологии позволяют эту работу проводить, - сказал он.

По его словам, если выяснится, что компания не выполняет предписание главного санврача страны, то будут приниматься меры, вплоть до приостановления. Но перед этим будет проводиться разъяснительная работа.

Накануне вышло новое постановление главного санврача Казахстана. В нем говорилось о том, что невакцинированным работникам определенных сфер ограничат допуск на работу. Раз в неделю они должны будут сдавать ПЦР-тест.

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