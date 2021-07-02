Поправки в Административный кодекс подписал Токаев

Поправки в кодекс позволят наделить участкового инспектора правом наложения взысканий по четырем административным правонарушениям.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон направлен на установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по некоторым категориям дел.

Поправки были разработаны депутатами мажилиса.

Закон предусматривает установление административной ответственности и решение проблем правоприменительной практики по нескольким категориям дел.

В частности, предусматривается установление ответственности за неисполнение постановления прокурора.

Согласно законодательству, прокурор имеет право немедленно отменить все незаконные решения, а также приостановить необоснованные действия государственных органов. Однако ранее административная ответственность за несоблюдение требований отсутствовала.

Кроме того, законом устанавливается увеличение срока давности для привлечения лиц к административной ответственности по фактам незаконного проведения проверок, а также иных форм контроля и надзора.

Так, для усиления ответственности государственных служащих за факты незаконных проверок, а также других форм контроля и надзора было предложено увеличить срок привлечения их к административной ответственности до одного года. Сейчас этот срок составляет два месяца.

Как отмечалось ранее, проблема здесь в том, что процесс обжалования результатов проверок, действий государственных служащих занимает много времени. В результате чиновники остаются безнаказанными.

По мнению разработчиков, принятие закона позволит решить проблемы правоприменительной практики, связанные с незаконным проникновением на опасные производственные объекты и незаконной добычей полезных ископаемых.

Законом уточняется диспозиция статьи 506 Кодекса для разграничения административной и уголовной ответственности. Также предусматривается устранение дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа на факелах и стационарных источниках.

Так, закон предусматривает изменение использования единой базы для расчета экологических штрафов за незаконное сжигание газа в легковоспламеняющихся и стационарных источниках. Это позволяет исключить дискриминацию в подходе к начислению экологических штрафов.

Вместе с тем поправки в кодекс позволят наделить участкового инспектора правом наложения взысканий по четырем административным правонарушениям: присутствие несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета на потребление табачных изделий, нарушение административного надзора, создание препятствий движению транспортных средств.

Устанавливается административная ответственность за неисполнение законного распоряжения или требования сотрудника государственной фельдъегерской службы.

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