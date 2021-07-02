В Нур-Султане и ряде регионов ожидается сильная жара 

Прогноз погоды на 3 июля в Казахстане.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 3 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. Сохранится сильная жара - 35-39 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара - 35-37 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем местами сильная жара до 37 градусов. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Сохраняется очень сильная жара - 45 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. На большей части области днем сохраняется сильная жара - 40-43 градуса. Местами чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется сильная жара - 41-43 градуса.

В Актюбинской области сохраняется сильная жара - 39 градусов, чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Акмолинской области, на юге Костанайской, Карагандинской областей очень сильная жара - 41 градус. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара - 41 градус, чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане сильная жара - 36-38 градусов.

В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 м/с. В Костанае ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с, сильная жара - 38 градусов.

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