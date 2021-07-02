Кира Ударцева: Найти свой ключик к солнцу

Кира Ударцева на протяжении многих лет оказывает психологическую помощь тем, кто перенес ампутацию.

«Душещипательной и плаксивой истории не будет!» - с такой неожиданной фразы началась беседа корреспондента портала zakon.kz с Кирой Ударцевой. О ней написано немало статей не только в казахстанских изданиях. Киру знают и в странах СНГ, и в дальнем зарубежье. Но об этой удивительной женщине, невероятно волевой и сильной, никогда не будет лишним рассказать снова.

Наше интервью с Кирой состоялось по видеосвязи - она проходит лечение у профессора Амра Хасана Хосни (Amr Hasan) в Египте. Доктор сказал ей так: «Пока я твой рояль не настрою, никуда тебя не отпущу!».

Почти 30 лет назад, в 25-летнем возрасте, на трассе Алматы - Балхаш Кира попала в автокатастрофу, в результате которой лишилась ноги. Диагноз был осложнен синегнойной инфекцией. В итоге - гангрена, общий сепсис и жировая эмболия, с которой она борется до сих пор.

Та страшная авария отняла у Киры не только здоровье: все мечты и надежды в один миг полетели в тартарары.

Моей маме тогда сказали, что я до утра не доживу. Я пережила три клинические смерти и выжила! Два месяца реанимации, и врач меня вытащил с того света. И не на «сю-сю-пу-сю, а так: «Хватит лежать, давай садись, бери ложку, бери вилку!». Чтобы вы понимали, я не то что ложку взять в руки - я голову не могла держать. Когда я села на коляску, стало легче, конечно, но мне ведь вынесли приговор, что ходить я не смогу, - Кира вспоминает о своем «возвращении», которое стало возможным благодаря врачу реаниматологу-анестезиологу Якову Натановичу Кацу.

Прошло много лет, но Кира до сих испытывает страшные фантомные боли, которые не дают ей забыть тот роковой день. За десятки лет женщина сменила не одну клинику и не одного специалиста. Кира ходит на протезе, но, как она говорит, многие даже не догадываются о его существовании.

На смену разбившимся в ДТП мечтам пришла новая - найти работу. Но в 90-е с инвалидностью на работу никто не брал. Кира не скрывает, что в тот сложный период ее посещали мысли о суициде.

Когда со мной все случилось, не было Интернета и соцсетей. Мне не дали сойти с ума только мама, Яков Натанович и моя подруга. Все! Большое количество народа «отвалилось» буквально через несколько месяцев после аварии, но я никого не виню. Все зависит от силы воли самого человека, все у нас в голове: либо ты встаешь и делаешь, либо ты сидишь и проклинаешь жизнь. Кто-то уходит в зависимость от наркотиков, алкоголя, кто-то продолжает жить, и таких, к счастью, очень много.

Сквозь собственные фантомные боли Кире каким-то чудесным образом удается заряжать людей улыбкой и возвращать им надежду, снова чувствовать себя нужными этому миру. Благодаря ее умению подобрать правильные слова те, чьи судьбы могли разбиться о равнодушие, сейчас живут насыщенной, полноценной жизнью. Хотя до встречи с Кирой они отчетливо понимали: их жизнь больше не будет прежней.

Кира Ударцева на протяжении многих лет оказывает психологическую помощь. Она самостоятельно руководит сразу двумя социальными проектами - «Дарим радость» (временно приостановил работу из-за риска навредить здоровью онкобольных детей в период пандемии) и «Крылья помощи». «Крылья» Киры помогают многодетным мамам, одиноким брошенным старикам, людям, готовящимся к ампутации или уже перенесшим ее, и даже мужчинам, которые остались без работы из-за слабого здоровья и отчаялись.

Началось все с истории 13-летней Сабины. У девочки была четвертая стадия рака. Из-за саркомы Юинга ей ампутировали ногу. О ней я узнала из Фейсбука. Врачи сказали, что ребенок проживет всего три месяца. После их приговора, иначе не скажешь, мы стали для Сабины волшебниками и постарались исполнить ее мечты, а она взамен подарила нам свои неподдельные эмоции. Она всем сердцем верила в чудо, и эта радость продлила ей жизнь на девять месяцев. Сабины, к сожалению, больше нет с нами, но мы помним этого светлого, жизнерадостного ребенка… Благодаря моему знакомству с Сабиной и родились эти два проекта - «Дарим радость» и «Крылья помощи».

Реальную поддержку Киры ощутили сотни людей. Не зря, наверное, в значении ее имени есть толкование: «Ки» - ключ, «Ра» - солнце. Ключ к солнцу Кира старается дать своим подопечным:

Психологическую поддержку я оказываю безвозмездно. Стараюсь помочь тем, кто понес утрату, кто отчаялся и уже не видит смысла в жизни. Кризисный психолог - это как дополнительная работа, за которую я получаю деньги. Люди обычно меня находят сами. Главное в моей работе - чтобы человек доверял мне. Например, был в моей практике пациент по имени Константин. Его супруга увидела передачу обо мне по ТВ, потом нашла меня в Фейсбуке. У Кости была страшная ситуация: много лет назад он получил множественные ожоги, у него все зажило, но потом начались какие-то болячки, язвы и прочее. Все эти последствия привели к онкологии, и ему вынуждены были ампутировать ногу. На минуточку представьте: молодой красивый мужчина и без ноги.

Кира встретилась с Константином и начала морально и физически готовить его к предстоящей ампутации. Только Кира знает, какие слова нужно подобрать, чтобы у человека произошло принятие нового состояния. Его нужно научить ходить на протезе и жить без ноги. Или без обеих ног… Кира учит своих подопечных новым навыкам и обычным вещам с нуля.

В числе тех, кому Кира помогла снова подняться и взлететь, была и алматинка Екатерина Парафиева. Летом 2017 года девушка лишилась обеих ног в результате ДТП. Сейчас Катя живет в Германии.

Самое главное, что я хотела бы донести до людей, перенесших ампутацию, - жизнь после этого не кончается. И сексуальная в том числе. Жизнь в паре для многих, наоборот, только начинается. Среди моих знакомых много тех, кто после потери ног и рук создает семьи, рожает детей. Почему-то многие думают, особенно это касается женщин, что после ампутации они больше неинтересны противоположному полу, но это не так. Я знаю, что говорю! Я сама до сих пор не обделена мужским вниманием.

Кира признается, что иногда ей задают не совсем обычные вопросы. Один из них звучит так: «Травмы и увечья - что это: карма, испытание или наказание?».

Я скажу так: каждый знает, для чего с ним эта ситуация. Осознание приходит не сразу, со временем. И каждый понимает, для чего или за что. Как-то у меня была интересная беседа с одним священником, очень мудрым человеком. И вот разговор зашел примерно на такую же тему. Я его спрашиваю: «Батюшка, в одной из десяти заповедей написано: «Не убей». Но я же никого не убивала, почему со мной это произошло?». Он на меня так многозначительно взглянул и спросил: «А в мыслях?»...

Кира говорит, что после того разговора крепко задумалась. И пришла к выводу: человек приспосабливается ко всему и всегда находит оправдание всем своим поступкам. Бывает и так, что он совершает злые деяния – одно за другим, и ему вроде как ничего «не прилетает». Каждый сам знает, за какие действия, мысли и поступки, человек получил ту или иную ситуацию.

У каждого в жизни происходит какая-то рубежная ситуация. Неважно, кем ты был до нее. Важно, кем ты стал. Я всегда говорю: «Дарите радость! Дарите хоть немного, от вашего подарка кому-то хоть немного станет легче», – уверена Кира Ударцева.

Анастасия Беньяминова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!