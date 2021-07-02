Из горящего кафе в Алматы эвакуировали газовые баллоны

Пожарным удалось не допустить распространение огня. Жертв и пострадавших нет.

Огнеборцы потушили серьезный пожар в алматинском кафе, передает zakon.kz.

Сообщение о пожаре поступило 2 июля в 17:22. Силы ДЧС выехали по повышенному номеру в Ауэзовский район по адресу микрорайон "Мамыр-4", дом 5А.

По прибытии в 17:29 обнаружено горение открытым пламенем кровли и потолочного перекрытия двухэтажного кафе "Тарым". Создалась угроза перехода огня на рядом стоящие здания. Незамедлительно поданы стволы на тушение и защиту рядом стоящего здания, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, обеспечена бесперебойная подача воды. пресс-служба ДЧС города Алматы

Огнеборцы эвакуировали из кафе 8 газовых баллонов объемом по 50 л.

Локализовать возгорание удалось в 18:06. Полностью ликвидировать пожар - через 11 минут. Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

Пожарным удалось не допустить распространения огня. Жертв и пострадавших нет.

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