На белорусскую певицу завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко

Анжелика Агурбаш рассказала, что ее объявили в розыск.

Уголовные дела за разжигание вражды и оскорбление Александра Лукашенко возбудили в Беларуси в отношении артистки Анжелики Агурбаш, сообщает zakon.kz.

Агурбаш записала видообращение в своем Instagram.

По словам певицы, расследованием занимается Генпрокуратура Беларуси.

С августа 2020-го года не было ни одного дня, чтобы мое сердце не разрывалось на части, - сказала Агурбаш. - Нескончаемые ежедневные суды, аресты, немыслимые приговоры, пытки, издевательства. Просто калечатся и рушатся судьбы и жизни людей. Лучшие из лучших вынуждены сидеть сейчас в тюрьмах, покидать страну, спасаясь от преследования. Никто из нас не может чувствовать себя в безопасности. Генеральная прокуратура Республики Беларусь уже и против меня возбудила уголовное дело по двум статьям - 130 часть 3, и 368 часть 2, объявив меня в розыск, потребовав моей экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО №1. Анжелика Агурбаш

Стоит отметить, что статья 130 ч. 3 УК РБ - это разжигание вражды или розни, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Статья 368 ч. 2 УК РБ - это публичное оскорбление президента, за что можно получить до трех лет лишения свободы.

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