Тонущего мужчину спасли в Алматы

Медицинская помощь 37-летнему мужчине не понадобилась.

2 июля в 17:01 при патрулировании озера Сайран спасатели заметили, что у мужчины, плавающего в 20 метрах от пирса, начались судороги, сообщает zakon.kz.

Спасатели подплыли к нему на катере, вытащили из воды и доставили на берег.

Медицинская помощь 37-летнему мужчине не понадобилась.

С начала купального сезона ДЧС усилены меры безопасности совместно с УМПС ДП города Алматы, РОСО МЧС РК, Службой спасения 109, воинской частью 5571 НГ РК, Обществом Красного Полумесяца, Лигой волонтеров, проведено более 260 совместных рейдов, распространено 2700 памяток. Кроме того, к административной ответственности привлечены 17 человек по статье 440 КоАП РК (Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения). пресс-служба ДЧС города Алматы

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