Лукашенко закрыл границу с Украиной

Ранее белорусский президент заявлял, что раскрытая террористическая группа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перекрыть границу с Украиной, передает zakon.kz.

Об этом он сам сообщил на торжественном собрании в честь Дня Независимости, сообщает БелТА.

Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Александр Лукашенко

Ранее белорусский президент заявлял, что раскрытая террористическая группа во главе с бизнесменом Николаем Автуховичем "тоннами" везла оружие через Украину. В Киеве ответили, что "мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа".

До этого Министерство иностранных дел Украины обвинило Белоруссию в неуважении демократических ценностей после выхода страны из программы Европейского союза (ЕС) "Восточное партнерство".

По словам президента Белоруссии, в стране выявили спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

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