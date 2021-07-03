Евро-2020: Испания обыграла Швейцарию в серии пенальти

Сборной Швейцарии не удалось стать похоронной командой для фаворитов мундиаля, хотя когда дошло до пенальти, многие могли подумать, что "Нати" отправят испанцев домой вслед за сборной Франции.

Стадию 1/4 финала Евро-2020 открыли сборные Швейцарии и Испании на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. По ее итогам Испания выходит в полуфинал, сообщает zakon.kz.

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Швейцарцев мало кто ждал в четвертьфинале – большинство болельщиков настраивались на игру между Испанией и Францией, но швейцарцы продемонстрировали невероятное упорство и сотворили небольшую сенсацию – выбили французов с Евро.

Испанцы, вместе с итальянцами, считались главными фаворитами чемпионата. Но уже в самом первом матче не смогли справиться со шведами. Затем невразумительная ничья с Польшей. Над "Красной фурией" лежит какое-то проклятье. Испанцы умело обводят защитников, отлично входят в штрафную противника … а потом никак не могут забить.

То же можно было наблюдать и в сегодняшней игре со Швейцарией. То есть поначалу испанцы гол забили – уже на восьмой минуте игры Коке с углового вырезал за штрафную на Альбу, тот пробил с дальней дистанции, затем рикошетом от Закарии мяч влетел в ворота. 1:0 в пользу сборной Испании.

А потом включилось "проклятие". По статистике испанцы владели мячом 70% игрового времени игры. Но забить снова у них так и не получилось. Хотя носились они у ворот Зоммера почти беспрерывно.

И в предыдущих двух матчах "красная фурия" забила 10 мячей и в три раза больше моментов запорола.

Другой странностью чемпионата можно назвать невероятное количество автоголов. Уже сейчас их больше (10), чем на всех ЧЕ вместе взятых (9).

Швейцарцы атаковали гораздо реже, но продуктивнее. Несколько раз они могли сравнять счет после одного из бесчисленных угловых, но удалось им это на 68 минуте, когда Лапорт и Торрес решили зачем-то попинать мяч друг другу. В итоге он оказался у швейцарского полузащитника Фройлера, тот мгновенно сориентировался, передал мяч Шакири, а тот в касание забил в левую "шестерку". 1:1. И только из-за глупой ошибки двух центрбеков.

У испанцев это хроническое - в прошлой игре с хорватами вратарь Унаи Симон не сумел принять пас от Педри, и мяч лениво закатился в дальний угол.

На 77 минуте швейцарцы остались в меньшинстве. Фройлер очень грубо сыграл, бросившись в ноги Жерару Морено и арбитр мгновенно достал прямую красную карточку.

Счет 1:1 продержался до конца основного времени, затем игра перешла в овертайм, который тоже ничем не помог и судьбу матча решила серия пенальти.

В отличие от прошлой игры – швейцарцев с французами, где все мячи, кроме последнего, летели точно в ворота, здесь многоопытные футболисты обеих сборных постоянно мазали.

Решающим "мазилой" оказался полузащитник сборной Швейцарии Рубен Варгас. Вышедший следующим Оярсабаль отправил мяч в правую "шестерку" ворот Зоммера. Испания вышла в полуфинал Евро-2020. 1:1 (пенальти 1:3).

Сборной Швейцарии не удалось стать похоронной командой для фаворитов мундиаля, хотя когда дошло до пенальти, многие могли подумать, что "Нати" отправят испанцев домой вслед за сборной Франции.

Сейчас на Евро играют команды Бельгии и Италии. А в ночь на 4 июля встретятся Англия и Украина.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Бельгия-Италия: победа Бельгии – 3.15, победа Италии – 2.60, ничья – 3.10.

Коэффициенты букмекерской конторы Parimatch на игру Украина-Англия: победа Украины – 9.10, победа Англии – 1.45, ничья – 4.50.

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