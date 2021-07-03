Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов из Беларуси

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

Власти Литвы объявили в стране экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов на границе с Беларусью, сообщает zakon.kz.

Как пишет Delfi, за последние сутки было задержано 150 мигрантов — это в три раза больше, чем прошлые суточные рекорды.

По словам представителей МВД, за минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, что почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды. Для расселения мигрантов оборудовано 835 мест, из которых уже занято около 500. Общее число прибывших в Литву из Беларуси незаконных мигрантов в этом году составило 822 человека. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год

Ранее ввести режим экстремальной ситуации просили пограничники. По их данным, за весь прошлый год в стране было выявлено около 70 нелегальных мигрантов, а с начала этого года их насчитывается уже 800. В основном это граждане Ирака, Ирана и Сирии.

В конце мая, в ответ на реакцию Запада на посадку самолета Ryanair в Минске, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Беларусью.

Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить. президент Беларуси Александр Лукашенко

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