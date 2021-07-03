В Алматы загорелись склады с ТМЦ

Обеспечена бесперебойная подача воды, для тушения пожара привлечена авиация.

Утром 3 июля крупный пожар произошел на складе с ТМЦ в Алматы, сообщает zakon.kz.

3 июля в 4 часа 44 минуты на пульт 101 ДЧС г.Алматы поступило сообщение о горении складов в Жетысуском районе шоссе северное кольцо 87Г. Силы и средства выехали по повышенному рангу. По прибытии через 5 минут, обнаружено горение открытым пламенем складов с ТМЦ шоссе Северное кольцо 87Г, создалась угроза перехода огня на соседние склады, - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

Как сообщили в ДЧС, был развернут штаб, создано 4 боевых участка.

Задействованы все имеющиеся источники водоснабжения. Обеспечена бесперебойная подача воды, для тушения пожара привлечена авиация.задействован 81 сотрудник и 24 ед. техники, а также службы взаимодействия города

Принятыми мерами, в 7:44 пожар был локализован.

В Управлении в кризисных ситуациях ДЧС с самого начала пожар отслеживали в онлайн-режиме посредством камер видеонаблюдения для мониторинга задымления и обнаружения пожаров по городу.

Принятыми мерами отстояли от огня четыре близрасположенных склада с товарно-материальными ценностями, - сообщили в ДЧС города Алматы.

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