Рой Джонс требует боя с Геннадием Головкиным

Тренер Криса Юбэнка-младшего хочет для своего подопечного боя с казахстанцем.

Легендарный боксер Рой Джонс, который тренирует британца Криса Юбэнка-младшего (30-2, 22 КО), хочет для своего подопечного боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Прямо сейчас мы хотим боя с Головкиным, но примем и поединок с "Канело", потому что это тоже отличный бой для нас. Я знаю, что Крис готов драться с кем угодно. Да, он меньше по размерам, но он компенсирует это своей взрывоопасностью, — подчеркнул Джонс.

Напомним, Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Что касается Криса Юбэнка-младшего, то он является "временным" чемпионом WBA в этом же дивизионе.

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