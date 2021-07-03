Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 430 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 797,

в городе Алматы - 385,

в городе Шымкент - 131,

в Акмолинской области - 98,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 88,

в Атырауской области - 137,

в ВКО - 83,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 157,

в Карагандинской области - 463,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 33,

в Мангистауской области - 142,

в Павлодарской области - 65,

в СКО - 20,

в Туркестанской области - 41.

Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 470,

в городе Алматы - 102,

в городе Шымкент - 65,

в Акмолинской области - 32,

в Актюбинской области - 35,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 94,

в ВКО - 61,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 158,

в Карагандинской области - 257,

в Костанайской области - 35,

в Кызылординской области – 17,

в Мангыстауской области - 33,

в Павлодарской области - 27,

в СКО - 11,

в Туркестанской области - 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 399 277 человек.

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