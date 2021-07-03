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Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 430 тысяч

Фото: РБК 3 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 797,
  • в городе Алматы - 385,
  • в городе Шымкент - 131,
  • в Акмолинской области - 98,
  • в Актюбинской области - 35,
  • в Алматинской области - 88,
  • в Атырауской области - 137,
  • в ВКО - 83,
  • в Жамбылской области - 37,
  • в ЗКО - 157,
  • в Карагандинской области - 463,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 33,
  • в Мангистауской области - 142,
  • в Павлодарской области - 65,
  • в СКО - 20,
  • в Туркестанской области - 41.

Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 470,
  • в городе Алматы - 102,
  • в городе Шымкент - 65,
  • в Акмолинской области - 32,
  • в Актюбинской области - 35,
  • в Алматинской области - 29,
  • в Атырауской области - 94,
  • в ВКО - 61,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 158,
  • в Карагандинской области - 257,
  • в Костанайской области - 35,
  • в Кызылординской области – 17,
  • в Мангыстауской области - 33,
  • в Павлодарской области - 27,
  • в СКО - 11,
  • в Туркестанской области - 12.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 399 277 человек.

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