Число заболевших COVID-19 казахстанцев превысило 430 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 2 765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2765 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 797,
- в городе Алматы - 385,
- в городе Шымкент - 131,
- в Акмолинской области - 98,
- в Актюбинской области - 35,
- в Алматинской области - 88,
- в Атырауской области - 137,
- в ВКО - 83,
- в Жамбылской области - 37,
- в ЗКО - 157,
- в Карагандинской области - 463,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 33,
- в Мангистауской области - 142,
- в Павлодарской области - 65,
- в СКО - 20,
- в Туркестанской области - 41.
Всего в стране подтверждено 430 928 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 453 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 470,
- в городе Алматы - 102,
- в городе Шымкент - 65,
- в Акмолинской области - 32,
- в Актюбинской области - 35,
- в Алматинской области - 29,
- в Атырауской области - 94,
- в ВКО - 61,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 158,
- в Карагандинской области - 257,
- в Костанайской области - 35,
- в Кызылординской области – 17,
- в Мангыстауской области - 33,
- в Павлодарской области - 27,
- в СКО - 11,
- в Туркестанской области - 12.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 399 277 человек.
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