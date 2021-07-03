Турцию включили в список стран, причастных к использованию детей-солдат

В МИД Турции ответили, что заявление США является необоснованным и лицемерным.

США включили Турцию в "список стран, причастных к использованию детей-солдат" на основании поддержки "Дивизии Султан Мурад". В этот список впервые попадает член НАТО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Госдепартамент США определил в своем ежегодном документе "Торговля людьми" (TIP), что Турция оказывает "ощутимую поддержку" подразделению "Султан Мурад" в Сирии, фракции так называемой вооруженной оппозиции в соседней арабской республике.

Это формирование, по данным Вашингтона, вербовало и использовало несовершеннолетних в боевых действиях.

Во время брифинга с журналистами высокопоставленный чиновник Госдепартамента также упомянул об использовании детей-солдат в Ливии, заявив, что Вашингтон надеется сотрудничать с Анкарой по этому вопросу, чтобы решить его.

В МИД Турции ответили, что заявление США является необоснованным и лицемерным.

Мы отвергаем обвинения, в которых Турции приписывают ответственность за использование "детей-солдат". Турция является участником основных международных соглашений, в том числе принятых в рамках ООН, по защите прав детей, и она в этом вопросе чиста, - говорится в документе.

Кроме того, ведомство выдвинуло встречные обвинения в адрес США. По информации МИД Турции, Соединенные Штаты поддерживают террористические группировки РПК и YPG (запрещенные в Турции Рабочая партия Курдистана и Силы самообороны сирийских курдов), которые привлекают детей в свои вооруженные формирования.

И клевета на Турцию в данном случае - это самый вопиющий пример лицемерия и двойных стандартов, - говорится в сообщении.

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