Срок уплаты налога на транспорт и ИПН с доходов нотариусов и адвокатов истекает 7 июля

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические и юридические лица.

С 7 июля 2021 года истекает срок уплаты ряда налогов. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов по г. Алматы, сообщает zakon.kz.

Так, истекает срок уплаты:

ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в июне 2021 года;

текущие платежи по налогу на транспортные средства за 2021 год для юрлиц.

Напомним, для исчисления налога на транспортные средства применяется МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года. Для исчисления налога на транспортные средства за 2021 год применяется МРП, действующий на 1 января 2021 года, то есть 2 917 тенге.

Плательщиками налога на транспортные средства по этой форме являются юридические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.

Также представляется расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства на 2021 год по ф.701.00 для юридических лиц. Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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