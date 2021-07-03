Аномальная жара ожидает астанчан в выходные дни

В Нур-Султане столбики термометров поднимутся до +35°С.

В Казахстане установилась аномальная жара, которая сохранится и в предстоящие выходные дни. В некоторых регионах температура воздуха достигнет отметки 45 градусов, в Нур-Султане столбики термометров поднимутся до +35°С, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 3 по 5 июля на севере, северо-западе и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами.

По прогнозам синоптиков, в большей части страны днем температура воздуха установится на уровне от +35 до +45°С.

3 июля в столице будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит +21+23°С, днем - от 36 до 38 градусов.

4 июля синоптики прогнозируют переменную облачность. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться на том же уровне.

5 июля столбики термометров ночью достигнут +20+22°С, днем +33+35°С.

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