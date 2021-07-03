Отец убил родного сына топором в Костанае

Приложение zakon.kz
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Проводится досудебное расследование.
В Костанае 73-летний мужчина зарубил сына топором, сообщает zakon.kz.
По факту убийства проводится досудебное расследование.
Как отметили в alau.kz, 30-летний сын пьяным пришел к отцу на работу.
В результате ссоры подозреваемый топором нанес телесные повреждения по голове сына, - говорится в сообщении.
Мужчина задержан.
Проводятся мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, - отмечено в публикации.
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