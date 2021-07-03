Отец убил родного сына топором в Костанае

Проводится досудебное расследование.

В Костанае 73-летний мужчина зарубил сына топором, сообщает zakon.kz.

По факту убийства проводится досудебное расследование.

Как отметили в alau.kz, 30-летний сын пьяным пришел к отцу на работу.

В результате ссоры подозреваемый топором нанес телесные повреждения по голове сына, - говорится в сообщении.

Мужчина задержан.

Проводятся мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств дела, - отмечено в публикации.

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