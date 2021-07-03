Казахстанцы недоедают и голодают - исследование

Наиболее калорийное питание также было отмечено у жителей Акмолинской (3780 ккал) и Восточно-Казахстанской (3631 ккал) областей.

В 2020 году 4,4% населения РК недоедали и голодали. В 2019 году их доля была ниже - 4,1%. Об этом говорится в исследовании ranking.kz, сообщает zakon.kz.

При этом доля населения, калорийность питания которого была ниже минимально допустимого уровня, в городской местности всегда выше: к примеру, в 2019 году она составляла 4,1% против 3,1% в сельской местности соответственно. Однако в 2020 году доля недоедающих в сельской местности выросла очень значительно и достигла сразу 4,2%, в то время как в городской местности их доля составила 4%, - отмечают аналитики.

Как отмечается, энергетическая ценность потребленных населением продуктов питания в среднем на душу населения в сутки за 2020 год составила 3425 ккал - на 5,3% больше по сравнению с 2019 годом.

При этом минимальные потребности в энергетической ценности оставались практически неизменными: 1863 ккал в суточном рационе на душу населения против 1866 ккал годом ранее.

В разрезе регионов РК энергетическая ценность потребленных продуктов питания в суточном рационе на душу населения варьировалась от 2856 ккал в Нур-Султане до 4120 ккал в Павлодарской области.

Наиболее калорийное питание также было отмечено у жителей Акмолинской (3780 ккал) и Восточно-Казахстанской (3631 ккал) областей. Наименее калорийное, кроме Нур-Султана, - в Шымкенте (2981 ккал) и Мангыстауской области (3047 ккал).

При этом во всех регионах энергетическая ценность потребленных продуктов питания была выше минимальных потребностей.

По составу пищевых веществ в потребленных продуктах питания более половины - 51,9% - приходится на углеводы (хлебопродукты и крупяные изделия), а на жиры и белки (мясо и мясопродукты, яйца и молочные продукты) - 35,5% и 12,6% соответственно.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!