В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать непривитых работников 

После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины.

Главный санврач Казахстана 1 июля подписал новое постановление, согласно которому ввел обязательную вакцинацию некоторых лиц. В частности, работники сферы услуг, а также сотрудники крупных коллективов численностью более 20 человек обязаны до 15 июля привиться от COVID-19 первым компонентом, до 15 августа - вторым. Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал, что будет, если люди не привьются до этого времени, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

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Самих непривитых работников штрафовать не будут. Что касается предпринимателей, которые допустили непривитых сотрудников на рабочие места, то им будут выписывать штрафы по статье 462 (пункт 3) Административного кодекса РК.

на физлица - в размере пяти,

на должностных лиц - в размере пятнадцати,

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере ста,

на субъектов среднего предпринимательства - в размере двухсот,

на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей с приостановлением действия разрешения или без такового, либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

Как будут наказывать ИП, если в нем состоит только один человек

Например, если парикмахер-частник открыл ИП и работает сам на себя, а больше сотрудников у него нет. В итоге в Минздраве пришли к решению, что такого индивидуального предпринимателя как микро-ИП будут штрафовать как физическое лицо - на 5 МРП.

Когда начнутся проверки по вакцинации

После 15 июля начнутся выборочные проверки по первому компоненту вакцины, а после 15 августа начнутся массовые проверки на предмет полной вакцинации двумя компонентами, - сообщил Ержан Байтанаев.

Будут задействованы мониторинговые группы от акиматов.

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