Бетонка опять поднялась на трассе Алматы-Хоргос - в "КазАвтоЖоле" назвали причину

В нацкомпании извинились "за временные неудобства".

Бетонные плиты поднялись на автодороге Алматы-Хоргос из-за жары, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram-паблике gres_info.

Из-за чего это может быть? Есть знатоки? - говорится в описании к ролику.

По словам автора видеоролика, на автодороге Алматы-Хоргос опять поднялись бетонные плиты.

Бетонка опять поднялась, не доезжая села Маловодное (ныне пос. Байдибек би. - Прим. ред.) Если ехать со стороны Чилика, аккуратнее будьте, ребята. Несколько машин уже поддоны порвали. Так что будьте аккуратнее. "КазАвтоЖол", это вам на заметку, - говорит он.

В АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что "2 июля на 86 км платного участка автомобильной дороги Алматы-Хоргос (в районе пос. Байдибек би) из-за вертикального смещения бетонных плит в результате резкого повышения температуры наблюдалось поднятие покрытия проезжей части".

Сотрудниками "КазАвтоЖол" совместно с административной полицией оперативно были установлены предупреждающие дорожные знаки, а также выставлена патрульная машина полиции на время проведения ремонтных работ. В оперативном порядке на данном участке дефект был устранен. пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В нацкомпании извинились "за временные неудобства" и поблагодарили "пользователей дорог по своевременному информированию имеющихся дефектов на дороге".

В конце апреля в соцсетях распространяли видео, на котором был снят участок поломанной трассы в Алматинской области. Тогда в "КазАвтоЖоле" сообщили, что бетонные плиты поднялись "из-за резкого повышения температуры".

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