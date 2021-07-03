Кто идет на первые прямые выборы сельских акимов, рассказали в Карагандинской области

Основная часть кандидатур – это самовыдвиженцы.

В Карагандинской области самому молодому претенденту на пост сельского акима 26 лет, самому старшему - 61 год.

О том, кто в числе первых решил побороться за доверие земляков и стать выбранным народом акимом, рассказал председатель областной избирательной комиссии Еркара Аймагамбетов.

Выдвижение кандидатов началось 26 июня. По состоянию на 1 июля выдвинулись 195 человек. Большинство - мужчины. Женщин - 15%. Среди выдвинувших свои кандидатуры есть предприниматели, работники бюджетных организаций, временно не работающие. Средний возраст - 43 года, – сообщил он.

Глава облизбиркома добавил, что самому молодому претенденту 26 лет. Он сотрудник ЦОНа. А самый старший, 61-летний мужчина, является государственным служащим.

Среди заявившихся на первые прямые выборы три действующих сельских акима.

Основная часть кандидатур - это самовыдвиженцы. В свою поддержку им необходимо собрать не менее одного процента подписей избирателей в округе.

Из партий активность пока проявил Nur Otan, от которого представлено 30 человек.

На данное время средняя конкуренция составляет два человека на одно место. По три кандидата выдвинулись в поселке Шашубай Актогайского района, Мадиском и Аманжоловском сельских округах Каркаралинского района, Бухар-Жырауском сельском округе Бухар-Жырауского района, селе Жараспай Нуринского района, Алгабасском сельском округе Улытауского района, поселке Новодолинский г. Шахтинска, – отметил Еркара Аймагамбетов.

Выдвижение завершится 9 июля. За день до этого срока, если в каких-то населенных пунктах будет всего один кандидат, второго вправе представить аким района.

В Карагандинской области выборы сельских акимов состоятся 25 июля. Они пройдут в 149 населенных пунктах. Будут охвачены все девять районов региона, а также поселки Долинка, Шахан, Новодолинка - в г. Шахтинск, Актас - в Сарани, Жайрем - в Каражале, Талап - в Жезказгане и Гульшат - в Балхаше.

Участие в голосовании смогут принять более 81 тысячи избирателей. Планируется избрать 75 сельских акимов на четырехлетний срок.

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