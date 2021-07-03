Сбои в TikTok, Twitter и "ВКонтакте" - в Узбекистане ограничили доступ к ряду соцсетей

В "Узкомназорат" пока не уточнили, о каких соцсетях идет речь.

В Узбекистане ограничили использование ряда социальных сетей в связи с нарушением требований законодательства при обработке персональных данных граждан РУз, сообщает zakon.kz.

В связи с нарушением требований статьи 271 Закона Республики Узбекистан "О персональных данных" при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети со 2 июля 2021 года внесены в "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных" и использование соответствующих ресурсов в сети Интернет на территории Республики Узбекистан ограничено в установленном порядке до устранения выявленных недостатков. пресс-служба "Узкомназорат"

В ведомстве пока не уточнили, о каких соцсетях идет речь.

Как сообщает podrobno.uz, пользователи в Узбекистане сообщали о проблемах с доступом в TikTok, Twitter и "ВКонтакте".

В gazeta.uz напомнили, что в мае "Узкомназорат" предписал владельцам соцсетей Mail.ru Group ("ВКонтакте"), Twitter и Tencent (WeChat) соблюдать статью 27-1 закона "О персональных данных". То есть они должны были разместить серверы, на которых обрабатываются персональные данные граждан Узбекистана, внутри страны.

Также сообщается, что на днях президент РУз Шавкат Мирзиеев выступил с критикой "некрасивых случаев в социальных сетях", "неподобающих действий некоторых невоспитанных молодых людей, совершенных у памятников Алишеру Навои, Амиру Темуру, Скорбящей матери". Эти видео распространялись, в частности, в TikTok.

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