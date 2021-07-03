Назван по-настоящему полезный утренний кофе - исследование

Существуют разные способы приготовления кофе, однако максимум преимуществ для здоровья поможет получить только один.

Назван по-настоящему полезный утренний кофе, передает zakon.kz.

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Как сообщает "Профиль", существуют разные способы приготовления кофе, однако максимум преимуществ для здоровья поможет получить только один.

Речь - об обычном черном кофе без каких-либо добавок.

Такой кофе, согласно исследованию, опубликованному Американской кардиологической ассоциацией, оказался связан с долгосрочным снижением риска сердечной недостаточности.

После анализа диет 21 тыс. американцев в течение 72 лет, ученые пришли к выводу, что у людей, которые выпивали две или более чашки черного кофе в день, риск заболевания снижался примерно на 30%.

При этом, как подчеркнули исследователи, эти преимущества не распространялись на кофе без кофеина.

На самом деле было доказано обратное: кофе без кофеина может увеличить риск сердечной недостаточности.

Диетологи согласны с выводами ученых.

Доктор медицинских наук Шэрон Кацман отметила, что черный кофе с кофеином - единственный полезный способ поднять уровень энергии и настроения.

По ее словам, она всегда отговаривает своих пациентов от сладких добавок, поскольку вкус сахара активирует химические вещества в мозге, которые побуждают потреблять еще больше глюкозы.

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