Наказание операторов связи за плохой интернет: разработан законопроект

Также предлагается усиление роли регулятора в части введения ответственности операторов связи за нарушение порядка регистрации.

Депутаты Мажилиса Парламента РК инициировали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях РК по вопросам связи" и внесли в правительство для дачи заключения, передает zakon.kz.

Так, в статье 637 "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи" появился подпункт: 17) нарушения операторами связи правил оказания услуг связи.

Увеличен максимальный штраф за такое нарушение со 100 до 1000 МРП. За повторное нарушение штраф увеличивается с 200 до 1500 МРП.

Также добавлено, что за нарушение Правил регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 500, на субъектов среднего предпринимательства - в размере 1000, на субъектов крупного предпринимательства - в размере 2000 месячных расчетных показателей.

На данный момент 1 МРП составляет 2917 тенге.

Как поясняется, основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в сфере связи.

Количество поступивших обращений на качество связи, в особенности в период пандемии, и эффективности административных мер, предусмотренных действующим законодательством, установлено, что показатели, заявленные операторами связи в тарифах, зачастую не соответствуют действительности.

Предлагается усиление роли регулятора путем установления административной ответственности за нарушение Правил оказания услуг связи, увеличение суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям качества интернета, - говорится в пояснительной записке.

Также утверждается, что увеличение суммы штрафов необходимо в целях повышения качества оказания услуг сотовой и фиксированной связи, в частности, связанного с переходом населения на онлайн-режим работы и учебы в период пандемии.

Кроме того, в ходе проверки сотовых операторов на корректность регистрации IMEI кодов устройств на номера различных клиентов установлены частые нарушения, приводящие к возникновению дубликатов IMEI кода одного и того же устройства сотовой связи, что также приводит к искажению статистических данных "О дубликатах мобильных устройств", - отмечают разработчики законопроекта.

Предлагается усиление роли регулятора в части введения ответственности операторов связи за нарушение порядка регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи.

Введение ответственности операторов связи за нарушение порядка регистрации (перерегистрации) абонентского устройства сотовой связи позволит исключить дублирование IMEI кодов и приведет к снижению краж, мошенничеств за счет полной идентификации конечного абонента, - считают авторы законопроекта.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщал, что штрафы для операторов за плохое качество интернета увеличат до 3 миллионов тенге.

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