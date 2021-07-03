Всероссийская сваха Сябитова баллотируется в депутаты

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Сильное государство, сильная семья.
Российская телеведущая Роза Сябитова собирается баллотироваться в депутаты, сообщает zakon.kz.
По данным Tvcenter.ru, она будет представлять интересы семьи и молодежи.
О своем желании она заявила во время традиционной трансляции "Спроси у Путина".
Сябитова выдвигает главный принцип: "Сильное государство, сильная семья", - говорится в сообщении.
Поклонники привыкли к эксцентричным поступкам и громким заявлениям 59-летней Сябитовой. Поэтому к желанию всенародной свахи стать депутатом отнеслись скептически. А многие вовсе не поверили.
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