В Яндекс.Такси запустили алгоритм для водителей по ближайшим пунктам вакцинации

С собой нужно иметь удостоверение личности.

Яндекс.Такси запустил в Алматы и Нур-Султане специальный алгоритм, который помогает водителям партнеров найти ближайший пункт вакцинации от коронавируса.

Если водитель находится рядом с точкой вакцинации от COVID-19, то приложение предложит туда заехать. С собой нужно иметь удостоверение личности. Это помогает водителям экономить время на поиски удобного пункта, где можно привиться в городе. Алгоритм работает по тому же принципу, что "Проводник", - это технология Яндекс.Такси, которая выводит водителей из мест с низким количеством заказов и направляет туда, где их больше.

Еще в апреле 2020 года Яндекс.Такси и Яндекс.Еда в Казахстане сформировали фонд финансовой поддержки, направленной на водителей и курьеров в период пандемии. Фонд помогает тем, кто заболел коронавирусом или находится на карантине из-за контактов с зараженными. Действие фонда продлено до конца 2021 года.

В Алматы и Нур-Султане сервис также организовал бесплатные пункты дезинфекции автомобилей для парков-партнеров и их водителей и продолжает информировать о других профилактических мерах.

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