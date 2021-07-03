Мировые цены на бензин снизились из-за пандемии

Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились.

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили о падении мировых цен на бензин. В среднем литр топлива в прошлом году стоил 81 цент — это на 11% дешевле, чем в 2019 году, передает zakon.kz.

Как объясняют авторы исследования, снижение вызвано в первую очередь падением цен на нефть в первой половине 2020 года из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА "Новости".

Лидеры по дешевизне и дороговизне с 2019 года не изменились.

Самый дорогой бензин снова продавался в Гонконге за 2,01 доллара за литр, а самый дешевый - по-прежнему в Иране, он стоил всего 0,32 доллара за литр.

Есть много факторов, которые объясняют такую разницу, но интересно заметить, что Иран является экспортером нефти, а Гонконг - импортер, спрос и налоги в котором высоки, - пишет МЭА.

В целом цена на бензин коррелирует с ценой на нефть, однако затраты на переработку, транспортировку, маркетинг, а также налоги делают бензин значительно дороже нефти, добавляют аналитики.

При этом в некоторых странах такой корреляции нет из-за жесткого регулирования цен на топливо.

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