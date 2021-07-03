Вакцинацию коллективов в Алматы начнут проверять с 15 июля

По словам Бекшина, в прививочных пунктах города имеется достаточное количество всех вакцин, которые эффективны против мутировавших штаммов коронавируса.

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что коронавирус может привести к тяжелым осложнениям. Поэтому важно активнее вакцинироваться, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, сообщает zakon.kz.

По его словам, в прививочных пунктах города имеется достаточное количество всех вакцин, которые эффективны против мутировавших штаммов коронавируса.

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Мы делаем все возможное для недопущения взрывного подъема коронавируса. Акимат города, медицинское сообщество, санитарные службы делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако многое зависит от жителей мегаполиса, которым нужно вакцинироваться. Это единственный способ защиты и противостояния смертоносному вирусу, - подчеркнул Бекшин, призвав горожан получить прививку против коронавируса.

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Он отметил, что горожане охотнее стали вакцинироваться. Кроме того, в связи с новым постановлением активизировалась вакцинация коллективов предприятий и организаций всех форм собственности.

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По данным Бекшина, после 15 июля мониторинговые группы начнут проверять все коллективы организаций, которым согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК необходима обязательная вакцинация.

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За период с 1 февраля по 2 июля в Алматы вакцинированы 487 736 человек. За прошедшие сутки вакцинированы 15 292 человека. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 81 202 человека. В городе функционирует 211 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ. Задействованы 304 прививочные бригады из 1257 человек.

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