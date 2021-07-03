Видео жестокого избиения пациентки медсестрой появилось в Сети

На кадрах видно, как медсестра, пытаясь перевернуть пациентку - лежащую на кушетке женщину, несколько раз бьет ее по рукам и лицу.

В Сети появилось видео, на котором медсестра жестоко избивает пациентку в палате, передает zakon.kz.

Как сообщает pdmnews.ru, видео снято в палате травматологического отделения костромской городской больницы. На кадрах видно, как медсестра, пытаясь перевернуть пациентку - лежащую на кушетке женщину, несколько раз бьет ее по рукам и лицу.

В региональном главке МВД РФ изданию сообщили, что личность этой сотрудницы пока не установлена.

В ходе мониторинга мы выявили эту видеозапись. По данному факту назначена доследственная проверка, будем давать правовую оценку таким действиям. Нужно установить, кто это - медсестра или санитарка, когда это произошло. Все эти обстоятельства уточняются, - отметили в ведомстве.

Также свою проверку начал областной департамент здравоохранения.

Позднее главврач клиники Евгений Нечаев сообщил изданию, что медсестру за избиение пациентки уволят, вместе с ней работы лишится заведующий отделением, где произошел инцидент.

Она будет уволена и материал будет передан в прокуратуру обязательно, так как это уже уголовная плоскость. На контакт она не выходит. Также будет уволен заведующий отделением за отсутствие контроля за подчиненными. Работа с персоналом этого отделения будет взята на жесткий контроль по всем аспектам, - сказал он.

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