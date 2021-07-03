Ожидается сильная жара.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 4 июля в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами сохраняется очень сильная жара 40-45 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Жезказгане сохраняется очень сильная жара 40 градусов.

В Караганде сохраняется сильная жара 35-37 градусов.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Петропавловске ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем 4 июля сильная жара 35-36 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем ожидается сильная жара до 37 градусов. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется очень сильная жара 45 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается очень сильная жара 45 градусов.

В Туркестане ожидается сильная жара 41-43 градуса, 7 июля очень сильная жара 45 градусов.

В Шымкенте ожидается сильная жара 40-42 градуса.

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