В Таразе многодетные и малоимущие семьи получили ключи от новых квартир

Обеспечение населения жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики - Сапарбаев.

В преддверии празднования Дня столицы в Таразе 90 очередникам вручили ключи от новых квартир. Шесть 15-квартирных домов возвели в микрорайоне "Байтерек" в рамках программы "Нұрлы жер".

Подрядчик - ТОО "Бином".

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, в числе счастливых новоселов - многодетные и малоимущие семьи, люди с особыми потребностями.

Ключи от квартир им в торжественной обстановке вручил аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Обеспечение населения жильем является одним из приоритетных направлений государственной политики. Свыше 30 тысяч жамбылцев стоят в очереди на получение жилья. В соответствии с поручениями главы государства в первую очередь квартиры получают многодетные и малоимущие семьи, люди с ограниченными потребностями, - сообщил аким области. - Для решения жилищного вопроса мы используем также возможности местных предприятий и намерены строить как можно больше жилых домов. Проект "Асарлатып үй салу" дает хорошие плоды. В прошлом году 99 семей получили в дар дома, возведенные односельчанами. В этом году начато строительство 134 домов. Активно реализуются в регионе программы "Бақытты отбасы", "Шаңырақ".

Глава региона призвал горожан строго соблюдать санитарно-эпидеомиологические требования, беречь свое здоровье и напомнил, что только полный курс вакцинации является единственным способом защиты от инфекции.

Бердибек Сапарбаев в конце своего выступления поздравил новоселов с двойным праздником - Днем столицы и получением квартир, пожелал мира, согласия и благополучия.

Сагаткул Кенжебекова, инвалид первой группы, многодетная мама, ждала этого счастливого дня 14 лет.

Сегодняшний день стал для нашей семьи самым значимым. Детям новый район очень понравился. В такие моменты чувствуешь реальную заботу государства, - говорит она.

Слезы радости не может сдержать и мама шестерых детей Жанар Абитова.

На протяжении нескольких лет нам приходилось арендовать жилье. А теперь у нас есть собственная крыша над головой. Комнаты светлые, просторные. Большое спасибо государству за поддержку, - сказала она.

Следует отметить, что в Жамбылской области в соответствии с поручениями Президента страны Касым-Жомарта Токаева реализуются программы, направленные на повышение качества жизни. В текущем году ведется строительство 76 жилых домов на 4482 квартиры, до конца года будут сданы 50 жилых домов на 2902 квартиры. По итогам пяти месяцев в эксплуатацию введено 204,3 тысячи квадратных метров жилья, что больше уровня прошлого года на 6,8 процента. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 651 тысячу квадратных метров жилья.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!