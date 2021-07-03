Как страны Центральной Азии борются с последствиями аральской катастрофы

Утверждена четвертая программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря.

В конце июня в Душанбе состоялось заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА). В нем приняла участие и казахстанская делегация. Главным итогом встречи стало утверждение Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). Это не первая попытка решить аральский вопрос, об истории которого рассказывает портал zakon.kz.

ПБАМ-4 рассчитана на 2020-2030 годы. Ее ориентировочный бюджет составляет более двух миллиардов долларов. По замыслу авторов, эта программа должна значительно улучшить экологическую обстановку и социально-экономическое положение жителей бассейна Аральского моря (БАМ). Однако возникает вопрос: а смогли ли предыдущие программы существенно что-то улучшить в этом плане?

Аральское море начало мелеть со второй половины 1960-х годов. Попытки его спасти предпринимались неоднократно. Предлагался даже вариант переброски части сибирских рек. А именно, перенаправление в Центральную Азию четырех или пяти процентов Оби. Этого должно было хватить, чтобы обеспечить водой население и производственные мощности региона в то время. Но это оказался очень дорогой и спорный проект. Когда советское руководство все-таки нашло решение и было готово капитально заняться этой проблемой, начал распадаться СССР и всем стало не до Арала, - рассказывает заместитель директора исполнительной дирекции МФСА в Казахстане Марат Нарбаев.

Впоследствии руководители уже независимых республик Центральной Азии вернулись к теме помощи Аралу и в 1993 году учредили Международный фонд спасения Арала (МФСА). Он должен был разрабатывать и реализовывать региональные программы по возрождению Аральского моря и помощи местным жителям.

Изначально существовала договоренность, что Казахстан, Узбекистан и Туркменистан будут вкладывать 0,3% от своих ВВП в спасение Арала, а Кыргызстан и Таджикистан - по 0,1%. Все эти средства должны были направляться в МФСА. Но такие обязательства оказались неподъемны для республик. Негласно было принято решение, что те средства, которые государства сами тратят на решение проблем в бассейне Аральского моря, будут засчитываться как вклад в МФСА.

В том же году при активном содействии Всемирного Банка, ЮНДП, ЮНЕП началась подготовка первой Программы бассейна Аральского моря (ПБАМ-1). Она была утверждена в 1994 году в городе Нукус в Узбекистане и рассчитана на восемь лет (1994-2002) с примерным бюджетом в 800 млн долларов. Ее основными целями были восстановление нарушенной экологии Приаралья; совершенствование методов управления водными и земельными ресурсами БАМ; создание управленческих структур всех уровней для планирования и реализации мероприятий Программы.

В рамках ПБАМ-1 в странах ЦА была подготовлена Региональная стратегия управления водными ресурсами. Кроме того, была обеспечена устойчивость некоторых плотин и водохранилищ, оснащены новым оборудованием гидрометслужбы Таджикистана и Узбекистана, созданы два региональных и пять национальных центров баз данных по состоянию окружающей среды и водных ресурсов, реализованы проекты по восстановлению водно-болотных угодий в некоторых районах Узбекистана, начаты работы по восстановлению северной части Аральского моря и сохранению русла реки Сырдарья.

Главной особенностью первой программы явилось то, что проекты были действительно совместными, общерегиональными. Тогда еще оставалась надежда, что общими усилиями все-таки удастся спасти Аральское море и вернуть все, как было раньше, - отмечает Марат Нарбаев.

Почти 90% поставленных целей было достигнуто. Это окрылило многих участников проекта, и представители стран ЦА разработали вторую программу на 2003-2010 годы с еще более амбициозными и масштабными целями. ПБАМ-2 включала 14 приоритетных направлений, объединенных в четыре блока: водохозяйственный, социально-экономический, экологический и мониторинг окружающей среды.

Однако авторы программы не согласовали ее с международными донорами, и последние почти не поддержали ее материально. Общий бюджет ПБАМ-2 составил два миллиарда долларов. Из них доноры вложили не больше 2-3%, основные расходы легли на республики.

На этом этапе страны уже гораздо меньше сотрудничали и пытались решать проблемы Приаралья, исходя из собственных соображений и интересов на своей территории своими силами.

В рамках ПБАМ-2 Казахстан начал работу над крупномасштабным комплексным проектом «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ). Главным итогом стало строительство Кокаральской плотины и восстановление северной части моря - Малого Арала. Его емкость составила 27 кубокилометров (для сравнения: емкость Капчагайского водохранилища - 16 кубокилометров). Уровень воды поднялся с 39 до 42 метров, море стало ближе к Аральску на 17 километров.

Из 70 высохших озер 30 снова заполнились водой. Вернулись многие из исчезнувших видов рыб. Заработали рыбоперерабатывающие заводы. На сегодня их здесь восемь, причем четыре из них получили европейскую сертификацию. Кроме этого, в ходе реализации ПБАМ-2 в Казахстане отремонтировали множество старых и построили новые гидротехнические сооружения.

В 2009 году президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана встретились в Алматы и приняли решение о подготовке третьей программы с участием национальных экспертов и международных доноров. ПБАМ-3 была рассчитана на 2011-2015 годы с бюджетом в шесть миллиардов долларов.

Но фактически страны ЦА потратили на национальные проекты по комплексному использованию водных ресурсов, экологии и социально-экономическому направлению более девяти миллиардов долларов.

В ходе Программы в Казахстане было выполнено 142 проекта на общую сумму 550,95 млн долларов. При этом многие проекты продолжались и после официального завершения программы. Основные усилия были направлены на решение социально-экономических вопросов: улучшение доступа к питьевой воде населения, проживающего в сельской местности, строительство школ и больниц, улучшение транспортных и коммуникационных связей сельских населенных пунктов.

И вот пришел черед четвертой фазы. Она рассчитана на десять лет, и ее ориентировочный бюджет пока составляет около двух миллиардов долларов. Предполагается, что основными источниками станут гранты международных фондов, займы банков развития и софинансирование стран ЦА.

Ключевой замысел четвертой программы - это возвращение к общерегиональным проектам и повышение благосостояния населения. Вернуть Аральское море на отметку 60-х годов - такая задача теперь даже не ставится. Но необходимо смягчить последствия аральского кризиса, обеспечить жителей питьевой водой, доступным образованием и медицинской помощью, поставить заслоны пыльно-солевым бурям, сохранить существующие озера и водно-болотные угодья, усовершенствовать управление водными ресурсами, - говорит Марат Нарбаев.

Планируется активно продвигать водосберегающие технологии и научно-обоснованное облесение не только на дне Арала, но и вдоль всех рек и вблизи всех водоемов. Кроме того, будут модернизированы гидротехнические сооружения, обеспечен учет воды на всех, даже самых мелких, каналах и увеличено количество гидропостов, которых сегодня в РК в три раза меньше, чем положено по нормативам.

Данил Утюпин

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