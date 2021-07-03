Три казахстанских вуза не смогут выдавать дипломы 

У них отозвана аккредитация на образовательную деятельность.

Три казахстанских вуза теперь не вправе выдавать дипломы. У них отсутствует аккредитация образовательной деятельности. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете "Астана" и Актауском гуманитарно-техническом университете, сообщает zakon.kz.

Причина - несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения. В связи с чем Независимый казахстанский центр аккредитации и Независимое агентство аккредитации и рейтинга отозвали аккредитации у указанных вузов. Поэтому теперь эти вузы не могут выдавать документы о высшем образовании, равно как и принимать студентов.

Университет "Астана" и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией. С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства сейчас предпринимаются меры для лишения их генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов - некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома. Теперь для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого мы внесли изменения и дополнения в Типовые правила деятельности вузов. Абитуриенты не смогут поступить в эти вузы на грант, а выпускники - получить дипломы. Выходом для студентов в такой ситуации является только перевод в другие вузы, - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Она отметила, что контингент этих вузов за это время существенно снизился: по информации в НОБД, в Центрально-Азиатском университете - c трех тысяч до практически тысячи, в Университете "Астана" - с 1162 снижение произошло до 7, в Актауском гуманитарно-техническом университете - с 1207 студентов до 191.

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