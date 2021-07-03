В СКО начато строительство фабрики бумажной продукции

Это не единственное бумажное производство, которое появится в регионе.

Аким области Кумар Аксакалов рассказал о развитии промышленного сектора СКО.

За год объем производства вырос на 50 млрд тг и составил 306 млрд. В этом году власти хотят дойти до 350 млрд тенге.

Уже запустили комбинат по производству ламинированной фанеры, фабрику по выпуску мягких контейнеров, завод изотермических вагонов-термосов.

В Петропавловске начато строительство фабрики бумажной продукции. В год будет выпускать 5 тысяч тонн бумажной продукции, которая сейчас завозится извне, - сказал Аксакалов в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций в Нур-Султане.

Между тем это не единственное бумажное производство, которое появится в регионе. Глава области рассказал о том, что в СКО взяли курс на экологичность. Инвесторы планируют построить еще один завод бумажной продукции из соломы.

Осенью заработает кирпичный завод, который позволит обеспечивать застройщиков местными стройматериалами.

В целом, в рамках комплексного плана появятся 10 новых предприятий в сфере промышленности.

Также в этом году североказахстанская промышленность выйдет на новый уровень благодаря 3 проектам, реализованным в Специальной экономической зоне "Qyzyjlar". На сегодняшний день в СКО уже сформирован пул из 75 проектов с объемом инвестиций 1,8 трлн тг.

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