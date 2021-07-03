Курс доллара на выходные и праздничные дни

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Курс доллара немного подрос после утренних торгов.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 424,99 тенге (-1,38), сообщает zakon.kz.
Этот курс является официальным в выходные и праздничные дни - 4-7 июля.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,7-427,7 тенге, евро – 505,1-507,1 тенге, рос. рубль - 5,83-5,88 тенге.
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 424,65 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!