Дело об "откате" - вынесен приговор экс-главе облздрава ЗКО

Приговор суда не вступил в законную силу.

Вынесен приговор экс-руководителю Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Болатбеку Каюпову, сообщает zakon.kz.

Приговором Уральского городского суда ЗКО признаны виновными Каюпов Б.А. в получении взятки (ст. 366 ч. 2 УК РК), Туралиев С.С. и Себепов А.А. в пособничестве в получении взятки (ст. 28 ч. 5, ст. 366 ч. 2 УК РК). пресс-служба Уральского городского суда

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Судом установлено, что экс-руководитель Управления здравоохранения области Каюпов Б.А. через своего сотрудника Себепова А.А. и его знакомого Туралиева С.С. получил от директора ТОО взятку в размере 7,8 млн тенге за беспрепятственное подписание договора о госзакупках на поставку медицинского оборудования на общую сумму 78 284 880 тенге и акта выполненных работ и приемку оборудования.

В ходе досудебного расследования были изъяты: у Каюпова Б.А. - 330 000 тенге, у Себепова А.А. - 1 060 000 тенге, у Туралиева С.С. - 4 300 000 тенге. В ходе судебного разбирательства Каюповым Б.А. возвращено 1 670 000 тенге, Туралиевым С.С. - 440 000 тенге.

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- Каюпова Б.А. в получении взятки и назначить наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

- Себепова А.А. и Туралиева С.С. в пособничестве в получении взятки и назначить наказание каждому в виде трех лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Какое принял решение суд и почему:

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, стенограммами разговоров, заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий и другими материалами дела.

Смягчающие обстоятельства, если они есть, суд обязан признать в любом случае.

Такими обстоятельствами судом признаны добровольное возмещение подсудимыми имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения, наличие малолетнего ребенка (ст. 53 УК РК).

Отягчающих ответственность и наказание подсудимых обстоятельств судом не установлено.

Наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств влечет следующие конкретные ограничения для суда.

Санкция ст. 366 части 2 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Если по делу есть смягчающие и нет отягчающих обстоятельств, то наказание не может превышать 2/3 от максимального срока (то есть 4 года 8 месяцев).

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В связи с этим суд назначил Каюпову Б.А. наказание в виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, Туралиеву С.С. и Себепову А.А. - по 3 (три) года лишения свободы каждому. Отбывание наказания определено в учреждении минимальной безопасности, поскольку на основании ст. 46 ч. 5 п. 1 УК РК лицам, совершившим коррупционное преступление, в случае полного возмещения ими ущерба, что имеет место в данном случае, отбывание наказания назначается в учреждении минимальной безопасности. Также судом осужденным Каюпову Б.А., Себепову А.А. и Туралиеву С.С. назначено обязательное дополнительное наказание - пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе. пресс-служба Уральского городского суда

Как отмечается, приговор суда не вступил в законную силу.

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