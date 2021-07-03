О дальнейшей судьбе аэропорта Петропавловска рассказал аким СКО

Будет взята лицензия и в конце июле возобновятся регулярные рейсы в регионы Казахстана.

Международный аэропорт пройдет процедуру оздоровления и будет отремонтирован, сообщил на брифинге аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня международный аэропорт Петропавловска проходит процедуру оздоровления. В июле месяце планируется, что мы выкупим оставшееся имущество международного аэропорта Петропавловска. Имеется ввиду выкупим в коммунальную собственность. Мы сейчас взлетно-посадочную полосу, стоянку и здание аэропорта забрали в коммунальную собственность акимата области. Забрав оставшееся имущество, будем ремонтировать его, - сообщил Кумар Аксакалов.

После, по его словам, будет взята лицензия и в конце июле возобновятся регулярные рейсы в регионы Казахстана.

Субсидирование имеется порядка 600 млн тенге в четыре города нашей страны: Шымкент, Алматы, Нур-Султан и Туркестан, - уточнил аким.

29 июня сообщалось, что больше сотни работников аэропорта Петропавловска полгода не получают зарплату. Долг, по их словам, уже дошел до 70 млн тенге.

Отмечалось, что раньше в аэропорту работали более тысячи сотрудников, а воздушная гавань выполняла по 30 авиарейсов ежедневно.

В инспекции труда СКО на это заявили, что в прошлом году жалобы на задержку зарплаты также поступали. В тот раз чиновники провели проверку и оштрафовали руководство воздушной гавани.

В декабре предприятие было объявлено банкротом, и поэтому теперь проверять его запрещено. При этом в акимате заявили, что готовы взять аэропорт под свое управление и уже даже направили документы по этому поводу в правительство, однако отмечается, что процесс может занять время.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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