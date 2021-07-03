Елбасы о Нур-Султане: Будем работать дальше

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Мы восхищаемся и радуемся - Первый Президент РК.
Нурсултан Назарбаев рассказал о победе казахcтанского народа, сообщает zakon.kz.
Видео столицы с комментарием Первого Президента РК появилось на странице в Instagram.
Мы восхищаемся и радуемся тем, что мы сами сделали, это победа нашего народа, победа казахстанцев, победа тех, кто своими руками строил город, клал каждый кирпич. Не будем скромничать – есть наша заслуга тоже. На этом не останавливаемся, мы будем работать дальше, - отметил Елбасы.
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