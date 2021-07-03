В Нур-Султане открыли памятники Дине Нурпеисовой и Канышу Сатпаеву

Их открыли в преддверии Дня столицы.

В преддверии Дня столицы в Нур-Султане по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось открытие памятников выдающемуся ученому Канышу Сатпаеву и известной казахской домбристке-кюйши Дине Нурпеисовой. В торжественной церемонии принял участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Отмечая духовный символизм домбры в жизни казахского народа, Госсекретарь рассказал о непростом жизненном пути и необычайно ярком творчестве Дины Нурпеисовой, которая широко прославилась как непревзойденная кюйши - исполнительница народных кюев. Крымбек Кушербаев также отметил, что записи концертных выступлений Дины Нурпеисовой занимают особое место в культурной сокровищнице нашего народа, а ее творческое наследие и по сей день вносит большой вклад в дальнейшее развитие национального искусства.

Сегодня мы торжественно открываем памятник любимой и почитаемой казахским народом Дины Нурпеисовой. Хочу поблагодарить акимат города Нур-Султана, общественность Атырауской области и скульптора Бауырхана Жалына за реализацию этого прекрасного проекта. Прежде всего, это памятник национальному искусству, бесценному наследию, исконным традициям нашего народа. Сегодня, отдавая дань прошлому и сохраняя все лучшее для будущего, мы верим, что духовная сила домбры всегда будет сопутствовать процветанию нашего независимого Казахстана, - сказал Крымбек Кушербаев.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, кюйши Айгуль Улькенбаева и другие представители общественности.

Также сообщается, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане установлен памятник известному казахскому ученому Канышу Сатпаеву. В церемонии открытия принял участие Государственный секретарь Крымбек Кушербаев.

В своем выступлении Госсекретарь заявил, что Каныш Сатпаев является ярким последователем прогрессивных идей казахской интеллектуальной элиты. Для Каныша Сатпаева старшее поколение стало примером беззаветного служения народу, он также активно участвовал в экономической, социальной и духовной жизни страны, внес бесценный вклад в развитие науки в Казахстане.

Каныш Имантаевич Сатпаев был уверен: «Тот, кто не способен гордиться своей Родиной, тот вряд ли прославит другую страну». Наш народ уважает и почитает Каныша Сатпаева за его честность, высокую гражданственность и патриотизм. Его именем мы назвали города и улицы. Это большая честь, что созданный на заре казахстанской индустриализации Казахский горно-металлургический институт сегодня называется Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени Сатпаева. Открывая новый памятник выдающемуся ученому, наш народ вновь отдает дань уважения своему великому сыну, - сказал Крымбек Кушербаев.

Проект реализован акиматом Павлодарской области и общественностью Баянаула - земляками ученого. Скульптор - Аскар Нартов.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Ералы Тугжанов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Даурен Абаев, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким Павлодарской области Абулхаир Скаков, ректор Казахского национального исследовательского технического университета имени Каныша Сатпаева Мейрам Бегентаев и другие представители общественности.

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