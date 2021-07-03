Движение по улице Розыбакиева частично ограничат в Алматы на два месяца

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Движение автотранспорта будет частично ограничено от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека в южном направлении.
В Алматы до сентября частично ограничат движение по улице Розыбакиева, сообщает zakon.kz.
С 5 июля по 1 сентября 2021 года в Алмалинском районе Алматы будет частично ограничено движение автотранспорта по ул. Розыбакиева - от ул. Дуйсенова до пр. Райымбека в южном направлении. ТОО "Алматинские тепловые сети"
В АТС пояснили, что временные ограничения вводятся для проведения капитального ремонта на теплосетях, проходящих под проезжей частью указанного уличного сегмента.
Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда. ТОО "Алматинские тепловые сети"
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