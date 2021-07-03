Моргенштерн оказался под капельницей во время медового месяца

Певец получил солнечный удар и ему потребовалась медицинская помощь.

Скандальный российский музыкант Моргенштерн получил солнечный удар во время отдыха в Турции и оказался под капельницей, передает zakon.kz.

Маленький отрывочек из медового месяца. че сказать. столько счастья и эмоций не было за всю жизнь реально. даже время на телефон тратить не охота. Закончилось все как всегда капельницей. Но я зашарил, что это урок судьбы, что я могу так же, и даже сильнее кайфовать без допингов. Итог: пятый день не пью, не курю, и даже не хочется. Посмотрим на сколько в этот раз, - написал артист в Instagram.

Отметим, что в Турции он проводил медовый месяц с Диларой Зинатуллиной.

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